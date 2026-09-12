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Махат висулките в София

Махат висулките в София

От Столична община съобщават, че в столицата, във връзка с отрицателните температури, са обработени със смеси срещу заледяване пътните настилки на опа...

22 януари | 10:15
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