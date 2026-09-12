В Търговище глобяват за ледени висулки и непочистени тротоари
В общинската наредба за опазване на обществения ред са определени и глобите за нарушителите - от 50 до 100 лв. за физически лица и от 100 лв. до 500 л...
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В общинската наредба за опазване на обществения ред са определени и глобите за нарушителите - от 50 до 100 лв. за физически лица и от 100 лв. до 500 л...
Глобиха „Пирогов", МВР болница и земеделското министерство заради непочистени висулки. Това става ясно от репортаж на Нова тв. Близо 400 столичани са...
От Столична община съобщават, че в столицата, във връзка с отрицателните температури, са обработени със смеси срещу заледяване пътните настилки на опа...
Силистра. Кметството в Силистра започва проверка дали собствениците на сгради в общината са почистили имотите си от опасните за хората ледени висулки....