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28 жертви от ледения ад в САЩ

28 жертви от ледения ад в САЩ

По източното крайбрежие на Съединените щати започна „голямото разчистване" след невижданата от един век насам снежна буря, която връхлетя региона през...

25 януари | 16:00
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