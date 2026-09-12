Нов леден ад у нас! Кошмар за пореден град
В Казанлък бедствието е било много сериозно
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В Казанлък бедствието е било много сериозно
Какво се случи в някои части на България
Къде се изсипа огромната градушка
По източното крайбрежие на Съединените щати започна „голямото разчистване" след невижданата от един век насам снежна буря, която връхлетя региона през...