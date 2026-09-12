Тачим горда светица. Защо днес жените носят черно
Света Анастасия покровителства лекари и фармацевти
Следете всички новини, анализи и коментари за Лечителка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Света Анастасия покровителства лекари и фармацевти
Бившата телефонистка прави сеанси дори на улицата и в рейса Надя Андреева лекува безплатно, безсилна е срещу магиите Когато ти е дадена дарба да лек...
Радомир. Уес Айкмайър ще се остави в ръцете на известна лечителка от Радомир, за да го вдигне на крака за предстоящия баскетболен мач от Балканската л...