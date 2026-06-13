Шарков разкри стари грешки на болницата с пребитото бебе
Инспекцията по труда и Изпълнителната агенция „Медицински одит" са санкционирали болница, в която акушерка преби 4-дневно бебе, съобщи заместник-минис...
Следете всички новини, анализи и коментари за Лечебно Заведение. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Инспекцията по труда и Изпълнителната агенция „Медицински одит" са санкционирали болница, в която акушерка преби 4-дневно бебе, съобщи заместник-минис...