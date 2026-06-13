Варна гледа "Лебедово езеро"
Варненци тази седмица гледат на кино балета "Лебедово езеро", постановка на Антъни Доуел за Кралската опера в Лондон. Спектакълът възражда автентичнат...
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Варненци тази седмица гледат на кино балета "Лебедово езеро", постановка на Антъни Доуел за Кралската опера в Лондон. Спектакълът възражда автентичнат...