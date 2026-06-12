Затворник-магазинер обра лавката на пандиза
Затворник, назначен за магазинер в пандизчийската лавка отмъкна цигари за над 1000 лева. Мартин Иванов изнасял стековете в продължение на няколко месе...
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Затворник, назначен за магазинер в пандизчийската лавка отмъкна цигари за над 1000 лева. Мартин Иванов изнасял стековете в продължение на няколко месе...