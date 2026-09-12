Регекампф: Лош мач
"Играхме много лошо, много слаб мач за нас. Получихме два гола от статични положения, а това просто не трябва да се случва. Това не е моят отбор, не м...
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"Играхме много лошо, много слаб мач за нас. Получихме два гола от статични положения, а това просто не трябва да се случва. Това не е моят отбор, не м...
Бракът ми е съвършен, хвали се г-жа Регекампф Безсънни нощи има Лауренциу Регекампф, стана ясно днес. Те обаче не са свързани с предстоящото домакинс...
Две глави мислят по-добре от една. Явно до това решение е стигнал треньорът на "Литекс" Лауренциу Регекампф. Той реши, че за ловчанлии е добре да се п...
Анамария уреди джакпот от 9 млн. за мъжа си Пищната мениджърка имала и връзка с Еуген Трика Новият треньор на "Литекс" Лауренциу Регекампф е познато...
Новоназначеният треньор на "Литекс" Лауренциу Регекампф обяви на официалното си представяне, че иска да спечели титлата и Купата на България. "Знам, ч...