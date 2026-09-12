Нобелов лауреат скочи на Кристалина Георгиева. Причината
Пол Ромър отправи критики към липсата на прозрачност
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Пол Ромър отправи критики към липсата на прозрачност
Петя Александрова е тазгодишният носител на Националната награда за детска литература „Петя Караколева" в Кърджали. Известната писателка е отличен...
Нобелова награда за литература. За пръв път в превод на български. В дома на мелничаря Якоб Клаусен привлекателната слугиня Лисе се грижи за болната...
Кърджали. „Аз съм толкова развълнувана, че просто ми се плаче. Имам чувството, че съм се преродила и вече не ми се слиза долу, искам да остана тук и д...