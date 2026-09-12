Левскар почна с гаф на Острова
Бившият играч на "Левски" Ларсен Туре блесна с екипа на новия си клуб "Ипсуич", но не с гол или силен мач, а с гаф. Роденият във Франция гвинейски нац...
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Бившият играч на "Левски" Ларсен Туре блесна с екипа на новия си клуб "Ипсуич", но не с гол или силен мач, а с гаф. Роденият във Франция гвинейски нац...
София. "Левски" прекрати днес по взаимно съгласие трудовоправните си взаимоотношения с нападателя Ларсен Туре, информираха от клуба на официалната си...
Отново завардиха "Герена" с патрулки Ларсен Туре си заби пореден автогол. Французинът сам се сбогува с "Левски", и то преждевременно. Крилото не се п...
Трудно ще измием срама, обяви националът Гаджев
Бяхме притеснени, не искахме да се повтори случката от предишния мач, когато за 7 минути рухнахме, обяви халфът на "сините" Ларсен Туре пред Канал 3....
София. Новото попълнение на "Левски" Ларсен Туре даде прелюбопитно интервю пред френския сайт "Футбол 365". Публикуваме отговорите на десния халф с ле...