Всичко за Ларсен Туре

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Туре: Загубата 0:3 ни тежеше

Туре: Загубата 0:3 ни тежеше

Бяхме притеснени, не искахме да се повтори случката от предишния мач, когато за 7 минути рухнахме, обяви халфът на "сините" Ларсен Туре пред Канал 3....

17 ноември | 19:28
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