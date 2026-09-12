Шок! Кака Лара не е на себе си след съдбовна диагноза
Приемам ситуацията като нещо, през което ще премина и ще продължа напред, казва тя
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Приемам ситуацията като нещо, през което ще премина и ще продължа напред, казва тя
Познатата на целокупния народ звезда от година носи и титлата тъща
Бернарда и Сотир Мелев си казаха „да“ на камерна церемония, купонът е през август
Тв водещата не е доволна с противоепидемичните мерки
Да, много от вас познаха това актрисата Лазара Златарева или както всички я помнят като „кака Лара" от предаването по БНТ „Милион и едно желания", а п...