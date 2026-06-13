Лана иска да е шампион преди да роди
С Русев желаем да вдигнем титли в кеча преди тази стъпка
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С Русев желаем да вдигнем титли в кеча преди тази стъпка
Родният кечист Русев и любимата му Лана вдигнаха страхотна сватба в Пловдив. Типично по български имаше оркестър, който не спря да повдига настроениет...
Родната супер звезда в кеча Русев най-после си дойде у нас. Днес здравенякът кацна в жегата по обяд на летище София заедно със съпругата си Лана. Двам...
Българският кечист Русев вече е женен мъж. Мирослав Бърняшев, както е истинското му име, се венча за годеницата си Лана (Катрин), който също е част от...
Гаджето на българския кечист Александър Русев - Лана, даде интервю за световната федерация по кеч WWE. Тя призна, че е изключително доволна от дебюта...
Носят ми храната в кашони всеки понеделник, заяви родният кечист Получих китара с автограф от Крис Кристофърсен, разкри Русев Кечистът Русев (Миросл...
Родната звезда в Световната кеч федерация Русев (истинското му име е Мирослав Бърняшев - б.р.) даде едно от малкото си интервюта до момента пред брита...
Кънтри легенди надъхват българина за "Кечмания" Българският кечист Русев в световната федерация (WWE) се доказа като страхотен джентълмен. Неговата г...
Българският кечист Русев разкри с какъв парфюм се пръска годеницата му Лана. Става въпрос за "Клайв Кристиан №1". Вчера пловдивчанинът бе много активе...
Поздравявам Сет Ролинс, че стана кечист на годината в световната федерация (WWE), но Русев определено заслужаваше повече тази награда. Това написа гад...
Лана се прехласна по Римския стадион под тепетата Българският кечист Русев доведе любимата си Лана в България. Мирослав Бърняшев, както е истинското...
Звездата ни в кеча Александър Русев предложи брак на гаджето си Катрин Пери, която се подвизава на ринга под името Лана. 29-годишният българин е поиск...
Лана се готви да разкара куклите на Русев
Приятелката на българския кечист Русев - Лана е буквално разпъната от шеги в социалните мрежи. Русокосата хубавица сама си вкара автогол като пусна сн...
Красавица от кеча влиза в порноиндустрията Русев и Лана се разделиха! Или поне в световната федерация по кеч. Повече от година българинът жънеше побе...
Българинът и Лана купили къща в меката на кънтрито