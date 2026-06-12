Николай Урумов играе "Лалугер" за 150-ти път
Николай Урумов в понеделник играе култовия си моноспектакъл "Лалугер" за 150-ти път. Това ще се случи на голямата сцена във военния театър, която маес...
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Николай Урумов в понеделник играе култовия си моноспектакъл "Лалугер" за 150-ти път. Това ще се случи на голямата сцена във военния театър, която маес...