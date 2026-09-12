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Зазимиха "лале" на "Герена"

Зазимиха "лале" на "Герена"

Феро: Публиката да дойде, този мач е за нея Луис Педро го отнесе за слабата си игра в дербито срещу ЦСКА. Холандецът бе пратен във фризера и не попад...

28 октомври | 19:39
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