Заловиха бандата на лакомите сладкари
Сливен. Шестима души, наречени от криминалистите в Сливен "Бандата на лакомите сладкари", попаднаха зад решетките. Двама от тях са криминално проявени...
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Сливен. Шестима души, наречени от криминалистите в Сливен "Бандата на лакомите сладкари", попаднаха зад решетките. Двама от тях са криминално проявени...