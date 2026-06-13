Арт звезди празнуваха 100 години кино (ОБЗОР)
"Време разделно" изпревари "Козият рог" и "Оркестър без име" във вота на зрителите по БНТ, посветен на век от старта на седмото ни изкуство Звездна б...
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"Време разделно" изпревари "Козият рог" и "Оркестър без име" във вота на зрителите по БНТ, посветен на век от старта на седмото ни изкуство Звездна б...
Над 300 000 души гледаха бляскавото шоу "Лачените обувки на българското кино" по БНТ1. Кои са любимите филми и как зрителите ще ги подредят в топ 100...