"Забележка" за забравената в скенера пациентка
Камелия Кръстева ще бъде наказана и с лишаване от допълнително материално стимулиране
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Камелия Кръстева ще бъде наказана и с лишаване от допълнително материално стимулиране
Сливен. Рентгенова лаборантка падна от шестия етаж на блок в сливенския квартал "Клуцохор". Жената е починала на място, потвърдиха от полицията. Инцид...