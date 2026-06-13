Ла Мари от Чамбао пред "Стандарт": Вдъхновението ми идва от природата

Мечтая всички животни и хора да са свободни Снощи испанската формация Чамбао заби в зала 1 на НДК, а Ла Мари от групата даде специално интервю пред "...