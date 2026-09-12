Избраха новата мис "Кюстендилска пролет", кметът се поклони
Днес Кюстендил отбелязва традиционния си празник "Кюстендилска пролет"
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Днес Кюстендил отбелязва традиционния си празник "Кюстендилска пролет"
Победителката Снежанка си заслужи чек за 1500 лв
Изложба "Кюстендилска пролет - момичетата от 90-те години" беше открита в читалище "Ильо Войвода 1965" в Кюстендил в навечерието на тазгодишния конку...
За 49-ти път утре в Кюстендил ще се проведе конкурс "Девойка Кюстендилска пролет". Изборът на красавица за тази година ще се проведе в три кръга. Два...
Хлапета от Кюстендил се учат да правят слънчеви часовници. В навечерието на празника „Кюстендилска пролет" детската работилница в местния Регионален...
Кюстендил. Кюстендилската мадона, накипрена в пъстра носия, която грее на фона на шарени китки или узрели плодове - този образ се пази в съзнанието на...