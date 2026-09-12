Зам.-министър намери 50 чувала кюмюр
Над 50 чувала въглища с неизяснен произход са установени в района на рудник „Стара Тева" в Перник при извънредна проверка на място от а заместник-мини...
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Над 50 чувала въглища с неизяснен произход са установени в района на рудник „Стара Тева" в Перник при извънредна проверка на място от а заместник-мини...
80 чувала с нелегални въглища са иззели пернишки полицаи от търговец на горива. Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" пр...
Чакаме 5 млн. от НЕК, ако ги получим - ще се разплатим, казаха от ТЕЦ-Сливен