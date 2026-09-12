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11 творци разкрасяват Пловдив

11 творци разкрасяват Пловдив

Пловдив. 11 творци от цялата страна ще дават идеи как Пловдив да стане по-интересен. Предизвикателство за иновации в изкуството "Фабрика за идеи", орг...

05 ноември | 17:26
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