Хвърчат пожарни! Инфарктна ситуация в Пловдив
Ето какво се случи в празничния следобед
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Ето какво се случи в празничния следобед
Чудовището от Кючук Париж Благой Сапунджиев е гръмнал в главата най-напред жена си Йорданка, после разстрелял дъщеричката си Петя и накрая си е теглил...
Пловдив. 11 творци от цялата страна ще дават идеи как Пловдив да стане по-интересен. Предизвикателство за иновации в изкуството "Фабрика за идеи", орг...