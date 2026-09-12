Кампания събира средства за линейки с кувьози
Една такава струва 200 000 лева
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Една такава струва 200 000 лева
Синът ни е роден тук преди 20 години. Беше в кувьоз. Знаем колко е важно лекарите да имат добра апаратура и ще се радваме, ако нашето дарение помогне...
Щедри дарители оборудваха с нова техника Отделението по неонатология на МБАЛ Бургас. В навечерието на празниците лекарите получиха нов кувьоз, монитор...