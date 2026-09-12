Тодоровден! Радост за мъжете, голяма забрана за косите на жените
Днешният 8 март е двоен празник
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Днешният 8 март е двоен празник
Черпят 50 любими имена
Днес е Тодоровден. Църквата почита паметта на свети Теодор Тирон
Искат отмяната им заради заразата, хората яхват жребците, за да я прогонят
Десетки чужденци ще станат свидетели на кушиите в разложкото село Бачево на Тодоровден в събота. Туристи от курорта Банско вече са дали заявка на хоте...
Все повече момичета и млади жени яхват конете на кушиите в разложкото село Бачево през последните години. Близо една трета от участниците са от нежния...
Над тон и половина фураж получиха най-бързите и силни коне Юнак на година и два месеца се появи на поляните върху кон и привлече погледите на стотици...
В Симитли традиционните кушии на Тодоровден ще съберат десетки расови жребци от общината на поляните край село Крупник. Надпреварите ще са в събота в...
Благоевград. На Тодоровден, в събота, разложкото село Бачево ще отбележи своя най-голям празник с традиционни конни състезания. Празничният ден ще зап...