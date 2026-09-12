Украински дрон удари руска АЕЦ. Има ли радиационна опасност
Възникнал е пожар и била повредена важна част от атомната централа
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Възникнал е пожар и била повредена важна част от атомната централа
Корейските приятели действаха от чувство на солидарност, справедливост и истинско другарство, казва Путин
Минаха месеци на очакване Пхенян да изрази позицията си
Свързан е с украинските войски в Курска област
Путин посети вчера Курска област за първи път от изненадващото украинско нахлуване в нея
И Пхенян, и Москва подминават без коментари твърденията
Севернокорейските сили са се сражавали на фронтовата линия в предимно пехотни позиции
Той не уточни колко севернокорейски войници, изпратени в руската област Курск, граничеща с Украйна
Около 8000 севернокорейски военнослужещи са били разположени в руската Курска област
Според южнокорейското разузнаване военнослужещите вече се обучават на руските военни технологии
Как коментира нахлуването на руските сили
Приблизителните щети възлизат на десетки милиарди рубли и продължават да растат
На 6 август Украйна даде начало на най-голямата атака срещу Русия от Втората световна война насам
ЧВК "Вагнер", най-известната група руски наемници, беше разформирована и реорганизирана след смъртта на лидера ѝ Евгений Пригожин
Украинските войски нахлуха в Русия на 6 август, навлизайки изненадващо в Курска област
Курската АЕЦ е изключително уязвима, тъй като няма изграден защитен купол
От Киев няма коментар в отговор на твърдението на руския президент
Украинската армия продължава да окупира части от Курска област на Русия
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Преместването продължава