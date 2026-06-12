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Куражът да не си пионка

Куражът да не си пионка

Борисов даде знак, че на България й писна да кротува пред големите сили Свършва ли новобранският период на България в ЕС и НАТО? Страната ни беше все...

02 февруари | 6:50
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