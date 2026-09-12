Всичко за Купа На Конфедерациите

Следете всички новини, анализи и коментари за Купа На Конфедерациите. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Спорт
54 000 пазят Конфедерациите

54 000 пазят Конфедерациите

Безпрецедентни за Бразилия мерки за сигурност са въведени заради Купата на конфедерациите. Повече от 54 хиляди военнослужещи, полицаи и сътрудници на...

15 юни | 18:50
0 коментара
4690