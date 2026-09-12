Масови протести в Бразилия
Един човек загина в безредиците, получил травма на главата
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Един човек загина в безредиците, получил травма на главата
Ресифе. Липса на пари след парти, което спретнаха в своя хотел след мача с Уругвай от турнира за Купата на Конфедерациите, установиха футболисти на Ис...
Андреа Пирло и Даниеле Де Роси по всяка вероятност ще пропуснат мача на Италия срещу Бразилия, последен от Група А на турнира за Купата на Конфедераци...
Световният и европейски шампион Испания не пожали Таити и победи с 10:0 аутсайдера във втория мач от Груба Б на турнира за Купата на Конфедерациите....
Малолетна предложи брак на Балотели
Бразилия и Италия се класираха за полуфиналите на турнира за Купата на Конфедерациите. Бразилия победи Мексико с 2:0, а Италия с мъка надделя над Япон...
Нигерия разби с 6:1 Таити пред 21 хиляди зрители на стадиона в Белу Оризонте, Бразилия в мача от група B на турнира за Купата на конфедерациите. Ниге...
Бразилия. Началото на Купата на Конфедерациите в Бразилия бе засегнатo от протести срещу размера на финансиране, което страната използва, за да органи...
Безпрецедентни за Бразилия мерки за сигурност са въведени заради Купата на конфедерациите. Повече от 54 хиляди военнослужещи, полицаи и сътрудници на...