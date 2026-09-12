Всеки регион с експерт за културните паметници
Всеки регион в страната да има поне по един експерт, който да съдейства в процедурите за реставриране на културните паметници. Представителите по мест...
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Всеки регион в страната да има поне по един експерт, който да съдейства в процедурите за реставриране на културните паметници. Представителите по мест...
Всички видяхме потресени какво е останало от разрушената в неделя част от сграда на емблематичните тютюневи складове в Пловдив. И се питаме - защо се...
София. Голяма колекция от предмети с културно-историческа стойност, изнесени нелегално от България, бяха върнати на страната ни на официална церемония...