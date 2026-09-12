Вместо тютюн, Родопите намериха нова реколта за бъдещето
Стевията може да даде шанс на хиляди семейства след края на тютюна
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Стевията може да даде шанс на хиляди семейства след края на тютюна
Във Видинско дъждове и градушки съсипват реколтата от есенници и пролетници, съобщи Александър Александров, председател на регионалния съюз на зърнопр...
Увеличение на площите, засети с етерично-маслени култури прогнозира Методи Стефанов – директор маркетинг и суровини в „Интермед 1", фирма производител...