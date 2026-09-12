Министър Тодоров дръпна юздите! Нов начин на финансиране в културата
За да бъде осъществена тази промяна е необходимо одобрението на Народното събрание
Следете всички новини, анализи и коментари за Културен Министър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За да бъде осъществена тази промяна е необходимо одобрението на Народното събрание
Старателно влачил два големи куфара и кавалерствал на Цветана Манева
София. Културният министър Петър Стоянович отправи молба към президента Росен Плевнелиев през медиите – орденът за заслуги на майка му - актрисата А...