Американски пари реновират културен център във Варна
Варна е най-големият бенефициент по проект на Посланическия фонд за опазване на културното наследство в Европа
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Варна е най-големият бенефициент по проект на Посланическия фонд за опазване на културното наследство в Европа
Делегация на Движението е в Турция
Заради затварянето на българския клуб в Битоля
Действието е в резултат от промяна на Закона за сдруженията и фондациите
България с нищо не провокира, защото България се движи в рамките на законността
Външният министър е в Северна Македония
Прожекциите започват тази вечер от 18,30 ч. в зала "Петя Дубарова" на културния център "Морско казино" и ще продължат всяка седмица до края на февруар...
На специална церемония днес в Министерството на културата заместник-министър Боил Банов и министърът на културата на Китайската народна република г-н...
Старата Магазия в Пристанище Бургас ще стане част от съвременен Морски културен и експозиционен център. Това планира кандидатът за кмет на ГЕРБ Димитъ...
София. Министърът на културата Вежди Рашидов прие извънредния и пълномощен посланик на Китайската народна република у нас Н. Пр. г-н Уей Дзинхуа, съоб...
София. Министърът на културата д-р Петър Стоянович се срещна днес с президента на Института „Камойнш" проф. д-р Ана Паула Лабориню и с ръководителя на...