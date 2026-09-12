Избират шеф на Комисията по култура и медии
София. Народното събрание днес ще избере председател на Комисията по култура и медии. Това ще бъде втора точка в дневния ред на днешното заседание. К...
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София. Народното събрание днес ще избере председател на Комисията по култура и медии. Това ще бъде втора точка в дневния ред на днешното заседание. К...
Цецка Цачева да стане арбитър в спора между творческите организации и председателя на културната комисия в НС Слави Бинев. За това настояват представи...
София. Слави Бинев не смята да подава оставка като председател на парламентарната комисия за култура и медии. След назначението му той беше бойкотиран...