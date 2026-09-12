11 септември. 20 години от най-страшния ден в Америка
Президентът Джо Байдън ще посети със съпругата си Джил мемориала в Ню Йорк
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Президентът Джо Байдън ще посети със съпругата си Джил мемориала в Ню Йорк
Оцеляла от атентатите от 11 септември 2001 г. в Ню Йорк в Световния търговски център и увековечена с емблематична снимка, направена по време на рухван...
Българска делегация начело с президента на родната федерация по ръгби Атанас Зафиров ще вземе участие в Генералната асамблея на европейската федерация...