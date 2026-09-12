"Кугар" качи туриста със страшни травми. Драма на рилските езера
Как са открили бедстващия французин
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Как са открили бедстващия французин
Вертолет от Военновъздушните сили летя над най-засегнатите от снежното бедствие райони – Смолян и Кърджали, за да разузнае от въздуха нанесените пораж...
Варна. Два хеликоптера „Кугър" от състава на Военновъздушните сили излетяха днес около 13.00 ч. за района на община Балчик, съобщиха от пресцентъра на...