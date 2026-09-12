Офицерът Петров спаси света, но умря в мизерия
Съветски полковник извършва най-великия подвиг преди половин век, предотвратява ядрена война
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Съветски полковник извършва най-великия подвиг преди половин век, предотвратява ядрена война
Заговори за ядрен Армагедон
Кризата в Украйна започва много да напомня на кубинската криза от 1962 г. Както тогава, така и сега, едната от двете велики сили се опитва да търси на...