Официално: Станислав Манолев се върна в Кубан
Българският национал Станислав Манолев отново е част от руския Кубан Краснодар. Новината съобщиха официално от клуба на своя сайт. Договорът на Манол...
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Българският национал Станислав Манолев отново е част от руския Кубан Краснодар. Новината съобщиха официално от клуба на своя сайт. Договорът на Манол...
Санкт Петербург. От Зенит Санкт Петербург са започнали предварителни разговори с Кубан Краснодар относно възможността за трансфера на капитана на бълг...
Ивелин Попов прави отличен сезон в руския "Кубан". Миналата седмица той заби два гола на "Спартак" М и въпреки че клубът му е в средата на таблицата,...
Валенсия. Звездата на Кубан Краснодар Ивелин Попов няма да може да вземе участие в ключовия мач срещу Валенсия Лига Европа тази вечер, информира gong....
Краснодар. Кубан Краснодар взе втора точка в груповата фаза на лига Европа след домакинското равенство 1:1 със Суонси. Голът за руския тим пък падна с...
Краснодар. Ивелин Попов има нов треньор в руския клуб Кубан Краснодар, като става дума за българския кошмар Виктор Гончаренко. Младият специалист влез...
Краснодар. Ивелин Попов изигра цял мач за Кубан в Краснодар при загубата с 0:2 от Валенсия в мач от втория кръг на групите на Лига Европа. Капитанът...
Санкт Гален. Кубан Краснодар с Ивелин Попов започна със загуба участието си в груповата фаза на Лига Европа. Попето изигра 63-и минути при поражението...
Москва. ЦСКА взе четвърта титла на Русия след 0:0 с "Кубан" на Ивелин Попов. Московските "армейци" имат аванс от 6 точки пред "Зенит". До края на сезо...