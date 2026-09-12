Всичко за Кубан Краснодар

Следете всички новини, анализи и коментари за Кубан Краснодар. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Попето отпадна за Валенсия

Попето отпадна за Валенсия

Валенсия. Звездата на Кубан Краснодар Ивелин Попов няма да може да вземе участие в ключовия мач срещу Валенсия Лига Европа тази вечер, информира gong....

12 декември | 13:16
0 коментара
6438
ЦСКА взе четвърта титла

ЦСКА взе четвърта титла

Москва. ЦСКА взе четвърта титла на Русия след 0:0 с "Кубан" на Ивелин Попов. Московските "армейци" имат аванс от 6 точки пред "Зенит". До края на сезо...

18 май | 18:24
0 коментара
3954