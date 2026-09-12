Филм за тарпаните с награда на фестивал в Ню Йорк
Ню Йорк. Филмът „Тарпанът - пренарисуване на древната история" бе отличен с наградата за най-добър късометражен филм на Фестивала Equus в Ню Йорк, пър...
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Ню Йорк. Филмът „Тарпанът - пренарисуване на древната история" бе отличен с наградата за най-добър късометражен филм на Фестивала Equus в Ню Йорк, пър...
Късометражният филм с Иван Бърнев и Леда Стоилова - достъпен онлайн от 1 юни След представянето на „Без заглавие" в Studio 5 преди почти година, сега...
Батман стана на 75 години, само година след като "баткото" Супермен отбеляза същата годишнина от дебюта си. Специалните мероприятия, празнуващи създа...