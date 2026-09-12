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Късо съединение подпали поща

Късо съединение подпали поща

Стара Загора. Пожар е избухнал в пощенския клон в старозагорският квартал „Лозенец” в неделя, съобщиха от полицията. Изпратеният на място противопожар...

31 декември | 15:27
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