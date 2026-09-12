Гръм и дим. Един софийски квартал на нокти
От полицията засега съобщават, че няма пострадали
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От полицията засега съобщават, че няма пострадали
В Деня на добротата партиите включиха електрошока, за да си прехвърлят вината за смъртта на дете
Запалила се конверторна печка в Детска ясла №3 "Маргаритка"
Огънят е избухнал в апартамент заради късо съединение
Помещение в Първо районно полицейско управление в Благоевград, в което е складирана стара и непотребна техника, се задими в началото на първия работен...
Пожар, възникнал при късо съединение е изпепелил 200 кг фураж, 50 птици и 100 кв. м покривна конструкция на селскостопанска постройка в каварненското...
Варна. Хулиган остави без ток стотици абонати в центъра на Варна, съобщиха от полицията. В понеделник служител на електроразпределително дружество...
Стара Загора. Сътрудници на енергийното држество EVN-България и природозащитници водиха два дни безуспешна битка за спасяване на ударен от ток щъркел...
Варна. Голям пожар унищожи апартамент на 3-ия етаж в бл. 404 на варненския квартал "Владиславово". Жилището е собственост на 43-годишна варненка. Инц...
Хасково. Късо съединение в гараж изгори паркирана кола в него посред бял ден в хасковското село Динево. Лекият автомобил "Фиат Пунто" е изпепелен до о...
Стара Загора. Пожар е избухнал в пощенския клон в старозагорският квартал „Лозенец” в неделя, съобщиха от полицията. Изпратеният на място противопожар...