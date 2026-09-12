Щастливец удари джакпота. Колко прибра
Той уточни, че джакпотът за играта в неделя стартира от 2 млн. лв.
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Той уточни, че джакпотът за играта в неделя стартира от 2 млн. лв.
Жота изрича тези думи две седмици преди трагедията
Късметлията пострадал заради хвалбите си
Ето коя е печелившата комбинация
Щастливецът е от лотарията "Пауърбол"
Късметлията печели 3 272 500 лв от "6 от 49"
Късметлия спечели 858 820 лв от "6 от 42"
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Късметлия удари 554 514 лв. в играта "6 от 42" на Българския спортен тотализатор. Джактотът отиде при човек от Горна Оряховица, който е пуснал фиш с д...
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София. Късметлия удари тази вечер в Бургас джакпотът от играта „6 от 42" и забогатя с 522 898 лв, съобщиха за „Стандарт нюз" от Българския спортен тот...
Флорида. Неизвестен късметлия, спечелил 16 милиона долара от лотарията Пауърбол в американския щат Флорида, не е потърсил печалбата си до изичане на к...
София. Австралия се утвърждава като най-добрия работодател. След като през 2009 г. страната предложи най-добрата работа в света, от миналата година се...
София. Късметлия от Плевен удари днес джакпота от 978 854 лв. в играта „6 от 42" на Български спортен тотализатор. Щастливецът е играл с квитанция за...