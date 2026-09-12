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Депутатите на късмета горят

Депутатите на късмета горят

Влезлите по погрешка заради феномена "Любимец 15" си правят отвод от парламента Феноменът "Любимец 15" от евроизборите се появи и в националния парла...

07 октомври | 20:40
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