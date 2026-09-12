Обновиха къщичките за книги в Благоевград
Кампанията на община Благоевград за насърчаване на четенето продължава с откриване на обновените къщички за книги в 14,30 часа днес. Те вече са по-кра...
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Кампанията на община Благоевград за насърчаване на четенето продължава с откриване на обновените къщички за книги в 14,30 часа днес. Те вече са по-кра...
Благоевград. 23 парцела общинска земя ще продаде община Гърмен на жители на ромския квартал "Кремиковци" в землището на село Марчево. Бъдещите собстве...
Благоевград. Община Благоевград се включва в Националната инициатива под патронажа на президента Росен Плевнелив „Чети с мен, доведи приятел". Празнич...