Ученици строят домове за птици от отпадъчни материали
Иновативната педагогическа практика е разработена в рамките на международния проект S.TEMPO
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Иновативната педагогическа практика е разработена в рамките на международния проект S.TEMPO
Кучета на Планинска спасителна служба от база „Алеко” ще имат подходящи съоръжения за зимата
Намира се на 113 км. от София
Силистра. Дом за деца с увреждания започва да се строи в Силистра. Защитеното жилище от семеен тип ще приюти 14 малчугани на възраст от 3 до 18 години...