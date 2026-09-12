Няма проблем с ксероксите за изборите
Необходимата копирна техника в изборните секции е налична и в изправност. Това докладваха пред служебния премиер Георги Близнашки областните управител...
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Необходимата копирна техника в изборните секции е налична и в изправност. Това докладваха пред служебния премиер Георги Близнашки областните управител...
София. Близо 12 хиляди ксерокси, които бяха купени от държавата за парламентарните избори, ще бъдат предоставени безвъзмездно на областните управители...
Кърджали. 141-те ксероксни машини, предоставени на СИК в община Кърджали за вота на 12 май, ще бъдат дадени за ползване на училища, детски градини, чи...
София.Както се очакваше, изискването да има ксерокси в комисиите създаде сериозни проблеми в изборния ден. От различни краища на страната секционни к...
София. Над 1,2 милиона лева ще бъдат изхарчени за оборудване на избирателните комисии с ксерокси.Изискването на изборния кодекс задължава всяка комиси...