Търсят спешно кръв за моторист
Бургазлии търсят спешно кръв за пострадал моторист. Мъжът е катастрофирал с мотора си край местността Божура. Той е загубил контрол над мотоциклета, з...
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Бургазлии търсят спешно кръв за пострадал моторист. Мъжът е катастрофирал с мотора си край местността Божура. Той е загубил контрол над мотоциклета, з...
В НСБАЛХЗ-ЕАД в София изследват 1000 души безплатно за носителство на таласемичен ген 4 нови случая на болни кърмачета през 2014-а помрачават радостт...
Хасково. Анемична бременна сирийка отказа кръвопреливане в Хасковоската АГ болница и напусна отделението. 27-годишната бежанка прекарала в клиниката...