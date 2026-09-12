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500 хил. кръвнина за Стефка

500 хил. кръвнина за Стефка

Пловдив. Родителите на 19-годишната пловдивчанка Стефка Маджарова, която бе открита мъртва в напоителен канал, ще съдят бившия й приятел за кръвнина....

21 септември | 22:55
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