Полфрийман платил само 7 000 лева кръвнина
Австралиецът бе освободен 9 години и 3 месеца преди да е изтекла 20-годишната му присъда
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Австралиецът бе освободен 9 години и 3 месеца преди да е изтекла 20-годишната му присъда
Само 16 000 лева обезщетение са осъдени да платят собствениците на двата питбула, които миналата година нахапаха до смърт 86-годишна жена в село Черве...
"Европа избра да затвори очите си пред заплахата от тероризъм и затова сега я очакват кръв и спадания". Това твърди полковник Гарен от израелските спе...
Окръжен съд Добрич осъди 29-годишен от ромски произход с инициали В. Д. Н., за извършено от него убийство, съобщиха от Съдебната палата. Трагедията се...
София. Половин милион лева е обезщетението, което ще получат родителите на убития при размириците в Катуница през септември 2011 г. Ангел. Това реши С...
Бургас. 20 години затвор и 300 000 лева кръвнина отсъди бургаският съд за Любомир Симеонов, който уби банкерката Павлинка Стефанова на 23 септември 20...
Бургас. 300 хиляди лева кръвнина поиска семейството на убитата банкерка Павлинка Йовчева. Процесът за показната екзекусия започна в четвъртък сутринта...
Пловдив. Родителите на 19-годишната пловдивчанка Стефка Маджарова, която бе открита мъртва в напоителен канал, ще съдят бившия й приятел за кръвнина....
Бургас. 100 хиляди лева кръвнина ще трябва да плати община Бургас заради дървото-убиец, което премаза 26-годишния Пейо Янчев. Младият мъж загина през...