Мрежата ври! Как кръвните проби на Диона и Мис Силикон излязоха за ден
Общественият интерес е водещ, обясни МВР
Следете всички новини, анализи и коментари за Кръвна Проба. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Общественият интерес е водещ, обясни МВР
Снощи Петър Тодоров прегази момче на 15 години
Какво стана с кръвната й проба?
Адвокатите, работещи по делото за наследството на Принс, получиха съдебно разрешение за ДНК изследване на проба от кръвта на певеца. Резултатите ще б...
Заради ниските температури в столицата десетки шофьори се наложи да поискат помощ за запалване на двигателите си
София. Служителите на МВР ще придружават до лечебно заведение водачи на автомобили с проба за алкохол над 1.2 промила. Това каза Стойчо Константинов,...
Близки на починала пациентка твърдят, че дежурният бил пиян