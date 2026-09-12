СДВР разследва продажбата на кръвна плазма
Кръвната плазма вече е част от незаконния пазар и търговците я продават за 5000лв
Следете всички новини, анализи и коментари за Кръвна Плазма. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кръвната плазма вече е част от незаконния пазар и търговците я продават за 5000лв
Инициативата е с благословението на Негово Светейшество патриарх Неофит
Част от дарителите са станали донори на антитела дори преди старта на кампанията
Искат по 4900 от възрастни хора за лечение
Не позволявайте да ви бият кортизон, без да е ясна причината за болкатаСкъсаните коленни връзки не изискват операция на всяка цена, обяснява д-р Динко...