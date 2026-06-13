Убиецът от Крушевец бил пиян и карал с превишена скорост
Граничният полицай Костадин Стоянов, който уби 11-месечната Красимира в село Крушевец, освен че е бил пиян, е карал и с превишена скорост. В момента...
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Граничният полицай Костадин Стоянов, който уби 11-месечната Красимира в село Крушевец, освен че е бил пиян, е карал и с превишена скорост. В момента...