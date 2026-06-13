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И крушките поумняха

И крушките поумняха

Новите технологии все по-упорито започнаха да променят ежедневието и бита ни. След бума на смартфоните се появиха всякакви "умни" джаджи - часовници,...

19 май | 21:10
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