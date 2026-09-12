Илинденско–Преображенското въстание – песен на огъня и свободата
Векове робство, унижение и преследване не могат да заличат копнежа за родна земя, за език, за вяраИлинденско-Преображенско въстание
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Векове робство, унижение и преследване не могат да заличат копнежа за родна земя, за език, за вяраИлинденско-Преображенско въстание
Местните го приютиха в училището, направиха му и баня Сирийският шивач. Така жителите на гърменското село Крушево наричат 28-г. Недим Джелал Асфур. Т...
Новоизбраният кмет на гърменското село Крушево Юлиян Качериев издъхна 17 дни след победата си на изборите. Той страдал от тежка болест, която не успял...
Млад бежанец от Сирия намери не само подслон, но и работа в гърменското село Крушево. 26-годишният Недим Афур живее в селището вече 8 месеца. Там той...
Фамилиите на Джелал и Абдулах учат български, искат да работят за прехраната си