Продължава протестът срещу чумата по свинете
Осмо денонощие остават блокадата и протеста на животновъдите при сливенското село Крушаре
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Осмо денонощие остават блокадата и протеста на животновъдите при сливенското село Крушаре
Протестът е срещу изискването да бъдат убити домашните прасета заради африканската чума
Активистка на Мария Капон и бивш кмет на Сливен организират блокадата край Крушаре
Сливен. 58-годишен мъж се самозапали в родното село на Станка Златева Крушаре. Драмата се разигра малко преди 10 часа в неделя, съобщиха от полицията...