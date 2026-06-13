Хандбалистът се гръмнал с пистолет на ченге
24-годишният Крум Чобанов от Благоевград се е застрелял с боен пистолет, който бил откраднат преди години от бивш полицай. Това установи разследването...
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24-годишният Крум Чобанов от Благоевград се е застрелял с боен пистолет, който бил откраднат преди години от бивш полицай. Това установи разследването...